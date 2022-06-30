«القوى الناعمة مصادر للتميز عبر التاريخ».. على مائدة ملتقى الهناجر

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان «القوى الناعمة.. مصادر للتميز عبر التاريخ»، مساء أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

فى البداية، رحبت الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، بالضيوف وقالت إنّ موضوع الندوة من الموضوعات الهامة والمتميزة وبالرغم من حداثة مفهوم «القوى الناعمة»، نسبيا إلا أنه أصبح من المفاهيم الواسعة الانتشار والاستخدام ونال أهمية كبيرة منذ ظهوره، وعلى الرغم من هذا الإهتمام إلا أنه لا توجد دراسات عربية تتناوله إلا عدد قليل جدا من الدراسات وبعض المقالات القليلة أيضا، رغم ترجمة كتابات الأمريكي «جوزيف ناي»، عن القوة الناعمة باللغة العربية.

الأب بطرس دانيال: المركز الكاثوليكي لديه أقدم أرشيف فني في الشرق الأوسط

وبدأ الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، حديثه فى الملتقى بقول «بسم الله الواحد خالق ومحب جميع البشر»، وأضاف: «بعث قداسة البابا بيوس الحادي عشر في عام 1936 مرسوم للأساقفة بأمريكا، لاستغلال اكتشاف جديد في هذا الوقت يعرف بالسينما، في نشر الخير والجمال والحق للبشر، عقب ذلك المرسوم تم إنشاء المراكز الكاثولكية للسينما في مختلف البلدان، ويقيم المركز الكاثوليكي المصري مهرجانا سنويا، يتم اختيار الأفلام فيه التي عرضت طوال العام على أساس معايير أخلاقية إنسانية فنية، كما أن المركز لديه أقدم أرشيف فني في الشرق الأوسط عن الفنانين والأفلام، وأضاف أنه شارك مع أكثر من 60 فنانا وفنانة في زيارات للمصابين من مختلف فئات الشعب، وأيضا شارك في اعتصام وزارة الثقافة و30 يونيو و3 يوليو».

القوى الناعمة أحد مكونات الأمن القومي

وقال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن القوى الناعمة هي أحد مكونات الأمن القومي، الذي يعرف بعناصر القوة الشاملة للدولة، سواء قوات مسلحة أو اقتصاد أو العنصر البشرى او الموقع الجيو استراتيجي للدولة، التي تتفاعل معا لتشكيل الأمن القومي، ويأتي في هذا الإطار القوى الناعمة التى يمكن استخدامها لتحقيق المصلحة العليا للوطن، ولها أدوات مختلفة ومتعددة وتأثر سياسيا تأثيرا كبيرا، من تلك الأدوات الجامعة ومراكز الأبحاث والإعلام والجاليات المصرية بالخارج والدبلوماسية المصرية.

القوى الناعمة مرتبطة بالتأثير السياسي للدول

وأوضح النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن القوى الناعمة مرتبطة بالأساس بالتأثير السياسي للدول، فنجد أن السينما الأمريكية تحديدا لعبت دورا هاما في إرساء نظرية السيطرة والقوة، ومصر من الدول المحظوظة التي لديها قوى ناعمة، وهي تعد أول دولة في التاريخ فهى من علمت العالم معنى الدولة، ومن المهم أن ندرك مدى تأثير القوى الناعمة المصرية، فالسينما المصرية والثقافة المصرية والأدب والفنان المصري لهم تأثيرهم الضخم على المنطقة العربية والعالم، وخلال حكم الجماعة الظلامية لم يدركوا أهمية كل هذا، ولم يدركوا أنه من المستحيل أن تصبغ مصر بلون واحد وفكر ورأي واحد، لأن مصر دولة كبيرة قائمة على التنوع والتعايش، وأشار إلى أنه من أهم مقدمات ثورة 30 يونيو، هو اعتصام المثقفين في مقدمة المواجهة لهذه الجماعة الظلامية.

وعرفت الدكتورة آلاء فوزي مدير مركز الإعلام الدولي والإتصال الحضاري كلية الإعلام جامعة القاهرة، القوى الناعمة إنها قدرة الجذب والإقناع لتحقيق الأهداف، وهي عكس القوة الصلبة التي تتمثل في الضغط والإكراه، ومن أهم أدوات مفهوم القوى الناعمة هي ثقافة الدولة، وهنا السياسيين والدبلوماسيين يرون أن أي دولة لديها نوعين من الثقافة، الأول هي ثقافة النخبة أو الصفوة في المجتمع أصحاب فكر ولديهم رغبة في تغيير المجتمع، والدول القوية تركز دائما على بناء النخبة، ولا يقل عنها أهمية الثقافية الشعبية، وذكرت عدة مواقف خلال عملها تثبت التأثير الكبير للثقافة المصرية على شعوب الدول الأخرى شريطة أن نعتز بثقافتنا وشخصيتنا المصرية.

وعن قوة الدين الناعمة تحدث الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إنها سميت بالقوى الناعمة لأنها تتسم بالبساطة والعمق، فالقوى الناعمة هي قوى عميقة تستطيع أن تسري ببساطة إلى عمق المجتمعات، وأشار إلى أن الهوية الدينية المصرية تتسم بسبع سمات هى «البساطة، الفرح، الطيابة، المحبة، الألفة، الإبتكار، الإتزان»، هذه السمات جعلت التدين المصرى مختلف، لافتا إلى ضرورة الذهاب إلى القوى الناعمة الحقيقية وهي قوة ملح الأرض التي بدونها لا نستطيع أن نفعل شيئا.

طارق الدسوقي: قصور الثقافة مراكز إشعاع حضاري

وقدم الفنان الكبير طارق الدسوقي، روشتة مقترحة لعلاج الجهل ويعني هنا ليس فقط أمية القراءة والكتابة ولكن بكل أشكال الجهل، وكيفية استثمار القوى الناعمة المسئولة عن صياغة وتشكيل عقول الأفراد ووجدانهم والتأكيد على هوية الإنسان، جاء في مقدمة الروشتة تكاتف جميع المؤسسات والوزارات على أن يدمن الفرد الثقافة ويتعاطى الفن بمختلف أشكاله في كل ربوع مصر، وذلك يأتي من خلال إعادة النشاط الفني والثقافي والرياضي بالمدارس والجامعات لخلق جيل متذوق للثقافة الجادة والفن الرفيع، وتحويل كل قصور الثقافة المنتشرة في جميع محافظات مصر إلى مراكز إشعاع حضاري وثقافى تخدم الإقليم كله، وتشغيل مراكز الشباب في النشاط الثقافي والفني بجانب النشاط الرياضي وإصدار قانون يلزم بضرورة بناء دار عرض سينمائي ومكتبة في المناطق التي سيتم إنشائها، وتشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في هذا المجال، وإعادة كل أشكال النشاط الثقافي والفني للشركات والنقابات والنوادي، ووضع مواصفات للمنتج الفني والثقافي الذي يقدم للناس ويلائم المرحلة .