شركة المقاولون العرب تنعي إسماعيل عثمان: قدم إنجازات عظيمة

نعى مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وجميع العاملين بالشركة، في بيان رسمي منذ قليل، المهندس إسماعيل عثمان رئيس مجلس الإدارة الأسبق.

بيان مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

وقال مجلس الإدارة في بيانه: «رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله الصبر والسلوان».

ونعى مبارك منصور مبارك رئيس قطاع الاستثمار والتطوير العقاري في شركة المقاولون العرب، الراحل إسماعيل عثمان، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال «مبارك» في بيانه: «البقاء لله وحده، بشعور مفعم بالحزن والأسى استقبلنا الخبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قدم إنجازات عظيمة في مجال عمله وبفضل خبراته».

وفاة إسماعيل عثمان

يذكر أن المهندس إسماعيل عثمان وافته المنية مساء اليوم الاثنين، إثر تعرضه لأزمة صحية، وقال حفيده إسماعيل محمد عثمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة، مناشدا المحبين والأصدقاء بأن يدعو لجده بالرحمة والمغفرة.