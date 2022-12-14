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استشاري علاقات دولية: أمريكا تمتلك خبرات تكنولوجية يمكن نقلها إلى إفريقيا

كتب:

أحمد شوقي
09:56 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الأفريقية الأمريكية

قال أحمد الطلي استشاري العلاقات الدولية، إنّ إفريقيا من القارات التي تأثرت سلبا في ملف الأمن الغذائي، بسبب الصراعات والتغيرات المناخية، موضحا أنه يمكن لأمريكا تقديم المساعدات للدول الأفريقية من خلال المنح المالية وبناء القدرات للشركات والكوادر العاملة في ملف الزراعة، إضافة إلى إدخال أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال الزراعة.

وأضاف «الطلي» خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها خبرات تكنولوجية كبيرة يمكن نقلها إلى الدول الأفريقية.

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