ماجد سرور بعد تكريمه في أمريكا: أجهز مقطوعات موسيقية جديدة على القانون

عبّر الموسيقار دكتور ماجد سرور، عن سعادته وفخره بشأن التكريم الذي حظى به في حفله الأخير مساء أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة لوس انجلوس، على مسرح Saban Theater Beverly Hills، الذي أقيم بمصاحبة أوركسترا ليالي زمان، وبصحبة المطربة إيمان عبدالغني.

حظى حفل ماجد سرور، بإقبال جماهيري ضخم، بحضور لمياء مخيمر سفيرة مصر السابقة بكاليفورنيا، وسفير العراق سلوان الرضوان، وسفير دولة قطر منصور عبدالله السليطين، والمايسترو عادل إسكندر.

حفل مبهر

وأشار ماجد سرور، إلى أن التحضير للحفل استغرق وقتًا طويلًا، للاستقرار على البرنامج الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا، قدمت خلاله مقطوعتين على آلة القانون هما نسم علينا الهوى لفيروز بتوزيع جديد، وأغنية الهوى هوايا للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مضيفًا: أنا من عشاق العندليب وهو أكثر مطرب عزفت له مقطوعات طوال مشواري.

عزف مقطوعات جديدة على آلة القانون

وعن الجديد الذي يستعد له في الوقت الحالي، قال ماجد سرور: وقعت اتفاقًا مع المنتج ريتشارد الحاج، على تقديم مقطوعات تتناسب وطبيعة آلة القانون، بشكل التخت مع الكونترباص والتشيلو، والكمانجا والرق، وترى النور قريبًا.

وعن رأيه في الموسيقى حاليًا، أشار إلى أنها العنصر الأهم والأبرز في كل مناحي الفنون حاليًا، متابعًا: نمتلك أفضل عازفين ومؤلفين وملحنين في الوطن العربي، مصر هى الموسيقى في الوطن العربي، نعاني من بعض القصور في الكلمات خاصة بأغاني المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا، وبعض الألحان فيها استسهال، ومصر تظل دائمًا مقصدًا لكل نجوم الوطن العربي الباحثين عن تقديم أغنية محترمة.

وتابع: كرست جزء كبير من وقتي لتدريس القانون باعتباري أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، بأكاديمية الفنون، أدرس لطلبة القانون في عدة معاهد وكليات، واستمتع بذلك.