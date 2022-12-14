استشاري تغذية لقناة القاهرة الإخبارية: العالم العربي يعاني من سلوكيات استهلاك خاطئة

قالت دانة بردقجي استشارية التغذية العلاجية الأردنية، إنه يجب ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين في كل سلوكيات حياتهم، إذ فرضت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، من ارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء والطاقة، إلى تغيير سلوك الاستهلاك بشكل كبير، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت «بردقجي»، أن هناك سلوكيات خاطئة في ثقافتنا الاستهلاكية الغذائية، مما يؤثر على الصحة العامة بسبب الإفراط في تناول الغذاء، وخاصة في المناطق العربية التي تزداد فيها الولائم والعزومات.

وأوضحت استشارية التغذية العلاجية، أننا نربط المشاعر بالطعام مما يزيد من الاستهلاك، ونبدأ بذلك مع الأطفال من خلال مكافأتهم بالطعام، وهذا سلوك خاطئ لأنه يزرع في الأطفال حالة من النقص.