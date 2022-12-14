مراسلة قناة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل لقاء رئيس حكومة العراق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

كشفت هبة التميمي مراسلة «القاهرة الإخبارية» في العراق، تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وقائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا، إذ ذكرت أن التعاون بين القوات العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تنظيم داعش، لا يزال مستمرًا.

وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء الجوي اللازم للقوات العراقية، أو إمدادها بمعلومات عن أماكن تجمع عناصر التنظيم، موضحة أن اللقاء بحث استراتيجية التعاون المشترك بين القوات العراقية وأمريكا في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاء الذي جمع السوداني وكوريلا، ناقش تدريب القوات العراقية ومدها بأحدث التقنية، التي من شأنها تعزيز قدرات المنظومة العسكرية، فضلًا عن الاتفاق على التعاون الاستخباراتي من خلال تبادل المعلومات حول الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي.