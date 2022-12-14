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ماكرون يغرد بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم: «الثالثة»

كتب:

عمرو حسني
11:31 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
رئيس فرنسا

رئيس فرنسا

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء، بثلاثة أعلام فرنسية، في إشارة إلى رغبته في فوز منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثالثة، بعد نسختي 1998 و2018.

فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022

وفازت فرنسا على منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بهدفين دون رد، ليلتقي أسود الأطلس مع كراوتيا في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع، في الخامسة مساء السبت المقبل، على أن تقام المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، في الخامسة مساء الأحد.

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بقلم عمرو حسني