«اخطف مراتي ولك تحياتي».. تفاصيل مسرحية الفنان أحمد عيد في موسم الرياض

يُشارك الفنان أحمد بدير، في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمسرحية كوميدية جديدة، تحمل اسم «اخطف مراتي ولك تحياتي»، ومن المُقرر عرضها لمدة 5 أيام فقط، اعتبارًا من يوم 22 ديسمبر الجاري، وحتى 26 من الشهر ذاته.

ويُشارك في بطولة مسرحية «اخطف مراتي ولك تحياتي» بجانب الفنان أحمد عيد، كلّ من أحمد بدير، وبدرية طلبة، وإسماعيل فرغلي، ومحمد الصاوي، وياسر الطوبجي، وآخرين.

وتدور أحداث مسرحية «اخطف مراتي ولك تحياتي» حول حسن وإيناس زوجان يعيشان مع والد الأخيرة الرجل الاستغلالي البخيل.

ويحلم حسن بالانفصال عنه، وعليه يتفق مع إيناس أن تخطفها عصابة وتطلب فدية من والدها.

وستُعرض المسرحية، على مسرح محمد العلي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولمدة ساعتين ونصف الساعة، بينما لا يسمح بدخول الأطفال أقل من 9 سنوات.

أسعار تذاكر مسرحية أحمد عيد

وتتراوح أسعار التذاكر التي تُقسم إلى 5 فئات، ما بين 100 ريال، و150 ريال، و200 ريال، و300 ريال، والأخير التذكرة المُميزة بـ500 ريال.

شروط لدخول مسرح محمد العلي

وأكدت الجهة المُنظمة، بأنه سيجرى تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، وكذلك كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

كما يُشترط موافقة حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة، التي قد تنشر على شبكة الإنترنت.