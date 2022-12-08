غادة عادل: «فرحانة بوجودي في موسم الرياض بمسرحية فرصة سعيدة»

أعربت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها بمشاركتها في موسم الرياض بالعرض المسرحي فرصة سعيدة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت غادة عادل البوستر الدعائي للعرض المسرحي، وعلقت:«سعيدة بوجودي في موسم الرياض بمسرحية فرصة سعيدة من يوم 14 إلى يوم 18 في انتظاركم».

وانهالت تعليقات الجمهور، على المنشور، مؤكدين أنه سيكون من العروض الناجحة، خاصة أنها تتمتع بحس كوميدي يظهر أعمالها السينمائية.

مسرحية «فرصة سعيدة»

تضم المسرحية عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبد الرحمن توتا ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان، ومن إخراج أشرف زكي.