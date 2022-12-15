نجوم الفن يدعمون المنتخب المغربي رغم الهزيمة: «شرفتونا ورفعتوا الرأس»

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم المنتخب المغربي، رغم الهزيمة على يد فرنسا، أبرزهم تامر حسني ولطيفة.

تامر حسني: إنجاز تاريخي لا ينسى

وقال تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»: «إنجاز تاريخي لا يُنسى، ونتيجة وشرف عظيم لوطننا الغالي من أسود الأطلس وحوش المغرب، تستحقوا أكبر استقبال تاريخي، وأكبر احتفال لمجهودكم العظيم: كل الفخر والحب والتقدير لكم من قلب كل مصري وعربي».

لطيفة: شرفتونا ورفعتوا رؤوسنا

ونشرت لطيفة فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قالت خلاله: «أسود المغرب شرفتونا ورفعتوا رؤوسنا، كل العالم العربي فخور بيكم ووصولكم لنصف نهائي كأس العالم، براڤو براڤو براڤو ديما المغرب مربوحة».

اما الفنانة داليا البحيري كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة:فخورين بيكم يا أسود الأطلسي انتم فائزون قبل بدء المبارة …انتم ابطال وفزتم بقلوبنا وجمعتم راياتنا.

فيفي عبده: عملتوا اللي عليكم و زيادة

وكتبت فيفي عبده، عبر حسابها بموقع «انستجرام»: «عملتوا اللي عليكم وزيادة، والله أبطال وشرفتوا العرب كلهم.. شكرا منتخب المغرب».