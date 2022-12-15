حالة الطقس اليوم في المحافظات.. ظاهرة جوية تمتد لآخر الأسبوع

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات؛ إذ يشهد تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، على أن يكون الطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مشيرا إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تستمر حتى نهاية الأسبوع.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وكشفت «الأرصاد» عن حالة الطقس اليوم في المحافظات؛ إذ تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقسا مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، مائل إلى البرودة ليلا، مع وجود الغيوم والشبورة المائية.

طقس اليوم الخميس

ويشهد طقس اليوم الخميس في محافظات القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، مائل إلى البرودة في أول الليل، مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية.

ويكون طقس اليوم في محافظات «السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء»، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، معتدل نهارا مع وجود شبورة مائية، وفيما يتعلق بطقس اليوم البحر الأحمر يكون لطيف في الصباح حار نهارا بارد ليلا، مع تكون الشبورة وطقس مشمس.

فيما جاء طقس محافظات الصعيد، مائل إلى البرودة ليلا حار نهارا، بارد في أول الليل، مع تكون الشبورة ويكون «مشمس»، فيما جاء طقس محافظات جنوب الصعيد مائل إلى البرودة ليلا، حار نهارا مشمس باقي ساعات النهار.