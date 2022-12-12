حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. تحذير من ظواهر جوية

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشهد المحافظات عدة ظواهر جوية من بينها سقوط أمطار بنسبة تصل لـ 30%، مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية ونشاط للرياح على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة.

وناشدت «الأرصاد» المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة نظرا لتكون الشبورة على الطرق الرئيسية والفرعية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضح البيان أن تشهد محافظات «القاهرة الكبرى ومدن القناة طقسا مائلا إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح وأول الليل على أن يكون معتدل الحرارة نهارا مع تكون الشبورة والغيوم».

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم في محافظات الصعيد يكون مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر مائل إلى الحرارة نهارا بارد ليلاً مشمس أحيانا مع وجود غيوم شبورة مائية.

حالة الطقس اليوم الاثنين

فيما جاء طقس اليوم الاثنين في محافظات الوجه البحري «مائل إلى البرودة في الصباح الباكر مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية».

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات تشير التوقعات إلى سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، الحمام، العملين»، بنسبة 30% على فترات متفاوتة، مع طقس بارد ليلا ونهارا.