مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل: «ربنا يخليك لينا سند وضهر»

احتفلت الفنانة مها أحمد، بعيد ميلاد زوجها النجم مجدي كامل؛ إذ أنه من مواليد يوم 18 ديسمبر عام 1970.

ونشرت مها أحمد عبر حسابها بموقع «انستجرام»، فيديو مجموعة صور تجمعها مع زوجها الفنان مجدي كامل.

مها أحمد لـ مجدي كامل: كل سنة وأنت طيب يا أجمل ما في حياتي

وعلقت مها أحمد على الفيديو، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أجمل ما في حياتي أنا وولادي، ربنا يخليك لينا سند وضهر وعزوة، ربنا يقدرك ويديك على قد نيتك الصافية الطيبة، دايما فخورين بيك وهنفضل فخورين بيك يا محترم يا خلوق يا كبير بأفعالك يا زين الرجال».

معلومات عن الفنان مجدي كامل

يذكر أن مجدي كامل بدأ مشواره الفني قبل تخرجه من معهد الفنون، من خلال عرض مسرحي ضم عدد من أصدقائه في الدفعة، وهم: محمد سعد، وأحمد السقا، كما استعان به المخرج الكبير عاطف الطيب، ليشارك بدور صغير في فيلم «دماء على الأسفلت»، عام 1992.

وتخرج مجدي كامل من المعهد بتقدير جيد جدًا، ليصبح معيدًا به، وبجانب منصبه في المعهد إلا أنه شارك في عدة أفلام ومسلسلات ناجحة، من أبرزها «فتاة من إسرائيل» و«مرسيدس» و«اختفاء جعفر المصري»، و«حبك نار» و«التجربة الدنماركية».