مراسل قناة القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل كلمة «بايدن» أمام منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي

أكد رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى كلمة أمام منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة في مركز والتر إيه للمؤتمرات بواشنطن.

وأوضح «جبر» أن الكلمة لخصت ما حدث خلال اليومين الماضيين، وكل ما يهم القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مؤتمر منتدى الأعمال ركز على التعاون والتبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وكذلك دعم تحويل الولايات المتحدة الامريكية للطاقة النظيفة.

مبالغ لمعاونة ودعم القارة الأفريقية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، في «القاهرة الإخبارية»، أن بايدن تحدث عن المبالغ التي جرى رصدها لمعاونة ودعم القارة الأفريقية في عملية التحول الرقمي، وكذلك للطاقة النظيفة، وإيقاف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

دعم المرأة بـ200 مليون دولار

ولفت مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إلى أن بايدن تحدث عن دعم المراة الأفريقية بمبلغ 200 مليون دولار، لدعم المشروعات التي تديرها النساء في القارة الأفريقية.

ونوه رامي جبر إلى أن بايدن تحدث عن تمكين دخول 5 ملايين شاب أفريقي إلى شبكة الإنترنت، نظرًا لافتقار مناطقهم للإنترنت والخدمات الرقمية، حتى تدخل أفريقا للقرن الـ21 باستخدام التكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة.