مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي لقناة القاهرة الإخبارية: عقلية أوروبا سبب الهجرة غير الشرعية

علق عبدالغني العيادي، المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، على واقعة وفاة 4 مهاجرين غرقًا بحادث في بحر المانش، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مصيبة بهذا الحجم، وهناك مصائب قبلها، متذكرًا الحادث الذي وقع في بداية القرن الحالي، وتسبب في وفاة 30 مهاجر غير شرعي، منهم مواطن مصري.

ونوه «العيادي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد، في «القاهرة الإخبارية»، إلى عدد من حوادث المهاجرين غير الشرعيين، منها مقتل 6 مهاجرين عام 2020، وغيرها من الحوادث التي تقع بسبب الهجرة غير الشرعية.

العقلية الأوروبية الشمالية تتحمل المسؤولية الأخلاقية

واعتبر المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، أن هناك 3 عناصر مشتركة في هذا الواقعة التي سماها بـ«المصيبة»، مشيرًا إلى أن العنصر الأول هو أن العقلية الأوروبية الشمالية تتحمل المسؤولية الأخلاقية في هذه الهجرة، نظرًا لأنها لم تبحث عن سبل قطع مسببات هذه الهجرة غير الشرعية.

العيادي: من يساعدوا المهاجرين مجرمين

وأوضح عبدالغني العيادي، أن يمكن وصف من يساعدوا هؤلاء على الهجرة غير الشرعية بـ«المجرمين»، غير آبهين بما قد تسببه هذه الهجرة بما قد يصل للموت.

وأعتبر أيضًا أن الدولة المصدرة للهجرة غير الشرعية مشتركة في هذه المصيبة التي لم يعد لها حل إلا التفكير بشكل مسؤول وحقوقي، حول حقوق هؤلاء المهاجرين.