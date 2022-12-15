أستاذ علوم سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: إمداد أمريكا لأوكرانيا بمنظومات دفاع جوي له بعد سياسي

أكد الدكتور عمارة قناة، أستاذ العلوم السياسية بموسكو، أن إمداد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بمنظومات دفاع جوي، له بٌعد سياسي، مشيرًا إلى أنه يمثل بداية الانخراط الأمريكي في المواجهة العسكرية للأزمة الروسية الأوكرانية.

أوكرانيا ليس لديها كوادر لتشغيل الباتريوت

وأوضح «قناة» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبوزيد في قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» متقدمة، ولا يمكن الحديث عن وجود كوادر أوكرانية لديها القدرة على تشغيل هذه المنظومات الدفاعية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بموسكو، إلى أن روسيا لا تريد للولايات المتحدة الأمريكية الانخراط المباشر في المواجهة العسكرية، مؤكدًا أن أمريكا نفسها لا ترغب في ذلك، وكذلك حلف الناتو.

ولفت الدكتور عمار قناة إلى أن هذه الأنظمة باهظة الثمن، ولن تكون فاعلة في الأجواء الأوكرانية، ولن تستطيع تغطية مجال القصف الروسي.

نظام باتريوت يحتاج لأكثر من عام للتدريب عليه

وحذر «قناة» من انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في المواجهة العسكرية مع روسيا، متعجبًا من إمداد أمريكا لأوكرانيا بنظام باتريوت، في الوقت الذي يحتاج فيه النظام لأكثر من عام للتدريب على استخدامه والعمل عليه.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن التصريحات الرسمية الأمريكية لم تعلن تقديم هذه المنظومات الدفاعية بشكل رسمي إلى أوكرانيا.