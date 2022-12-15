محلل سياسي أمريكي لقناة القاهرة الإخبارية: واشنطن تواجه تحديات ومنافسة في أفريقيا

أكد الدكتور توماس جورجيسيان، المحلل السياسي الأمريكي، وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، لافتًا إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة والحالية تواجه مشكلات وتحديات في القارة.

كل دولة في أفريقيا لها مشاكلها الخاصة

وأوضح «جورجيسيان»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد في برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قارة أفريقيا تتكون من 54 دولة، أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، لافتًا أن كل دولة لها مشكلاتها الخاصة.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن التنافس داخل القارة الأفريقية ليس جديدًا عليها، لافتًا أنه لم يظهر خلال الشهور الأخيرة أو بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه موجود في القارة السمراء.

الولايات المتحدة لها مصالح مع كل دول العالم

ولفت الدكتور توماس جورجيسيان إلى أن المشكلات الأفريقية أيضًا موجودة منذ زمن بعيد، مشددًا على أن الولايات المتحدة لها مصالح مع كل دول العالم، ضاربًا المثل بالشرق الأوسط وأوروبا وأوكرانيا.

وأكد «جورجيسيان» أن الولايات المتحدة دولة عظمى، تتعامل مع مشكلات العالم كافة، بما فيها الهجرة من أفريقيا لأوروبا، ومشكلات التصحر والأمن الغذائي والمجاعات، لافتًا إلى أن أمريكا تريد المشاركة في إيجاد حلول للمشكلات البشرية التي تكون جغرافية، لكن تؤثر على كل العالم.