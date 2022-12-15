مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن: أمريكا تدعم أفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية

أكد رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن الإدارة الامريكية لا تريد تكرار ما قدمته الصين وروسيا في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنهما قدما مشروعات يعتمد أغلبها على الوقود الأحفوري، ودفع ثمنها بعض الدول الأفريقية، بسبب التغير المناخي وزيادة الانبعاثات الكربونية.

مبالغ لمعاونة ودعم القارة الأفريقية

وأوضح «جبر» خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة في «القاهرة الإخبارية»، أن الرؤية الأمريكية تعتمد على دعم القارة الأفريقية، للتحول للطاقة النظيفة والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، نظرًا لما عانت منه المجتمعات المحلية في القارة الأفريقية، من أثر سلبي شديد للتغيرات المناخية.

ولفت مراسل القناة، إلى أن القارة الأفريقية تشهد هجرة مناخية وبدأ بعض السكان في النزوج من مناطقهم، بالاضافة إلى اختفاء وانقراض بعض أنواع النباتات والحيوانات بسبب التغيرات المناخية.

أفريقيا تعاني من نقص المساحة المزروعة بسبب الجفاف

وأشار رامي جبر إلى أن أفريقيا تعاني من نقص المساحة المزروعة، بسبب الجفاف.

وشدد «جبر» على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفكر في الحاضر فقط بالنسبة للقارة الأفريقية، وإنما لمستقبل القارة السمراء.