جدول امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف الإعدادية المهنية في بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزراة التربية والتلعيم في بورسعيد، جدول امتحانات الترم الأول 2023، لصفوف المرحلة الإعدادية المهنية، ووزعت الجداول علي جميع المدارس، حيث من المقرر أن تنطلق بداية من 2 ينابر المقبل، وفقا لإجراءات وتعليمات مشددة على مستوى الانتظام والإجراءات الوقائية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني

أوضحت وكيل التعليم في بورسعيد، أن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني، كالتالي:

- يوم 2 يناير 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لمدة ساعة ونصف لكل مادة.

- 3 يناير: اللغة الأجنبية والتربية الدينية، لمدة ساعة ونصف.

- 4 يناير: مجالات عملية 1 ومجالات عملية 2، ومدة الامتحان ساعة واحدة.

- 5 يناير: العلوم، ومدته ساعة ونصف، والخط العربي ومدته ساعة.

- 9 يناير: الرياضيات، ومدتها ساعة ونصف، والتكنولوجيا ومدتها ساعة.

- 10 يناير: اللغة العربية ومدتها ساعتين.

جدول الصف الثاني الإعدادي المهني

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني في بورسعيد:

- 2 يناير: اللغة العربية ساعتين.

- 3 يناير: العلوم ساعة ونصف والخط العربي ساعة.

- 4 يناير: مجالات علمية 2 ومجالات علمية 1 ومدة الإمتحان ساعة واحدة.

- 5 يناير: الرياضيات ومدتها ساعة ونصف، وتكنولوجيا ومدتها ساعة.

- 9 يناير: اللغة الأجنبية والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- 10 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ومدتهما ساعة ونصف.

جدول الصف الثالث الاعدادي المهني

أعلنت وكيل التعليم في بورسعيد، جدول امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي المهني، الفصل الأول للعام الدراسي 2022-2023 «الصف الثالث الاعدادي»بالمدارس الإعدادية المهنية.

- 14 يناير: الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف، والتكنولوجيا ساعة.

- 15 يناير: اللغة العربية ساعتين.

- 16 يناير: العلوم والتربية الفنية ساعة ونصف.

- 17 يناير: اللغة الأجنبية ساعة ونصف، والخط العربي ساعة.

- 18 يناير: الرياضيات والتربية الدينية ساعة ونصف.

-21 يناير: مجالات عملية واحد ومجالات عملية 2، ومدتها ساعة.