جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في بورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة للعام الدراسي 2021 -2022.

وأوضح الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة، تبدأ في 10 يناير المقبل وتنتهي 26 من الشهر ذاته.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي ببورسعيد

وقال باهي، إنّ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي يبدأ بامتحان اللغة العربية، ويخصص منها 20 دقيقة للإملاء والتربية الدينية، وذلك يوم 15 يناير المقبل، ثم علوم ومهارات مهنية يوم 16 يناير، والدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات يوم 17 يناير، واللغة الإنجليزية يوم 18 يناير، والرياضيات يوم 20 يناير.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بورسعيد

وصرح باهي، بأنّ جدول سير امتحان الصف الخامس الابتدائي يبدأ يوم 10 يناير بمادة اللغة العربية، ويوم 11 يناير دراسات اجتماعية، ويوم 12 يناير رياضيات ولغة أجنبية، ويوم 13 يناير العلوم والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في بورسعيد

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالمحافظة، ويبدأ في أيام:

- 22 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية.

- 24 يناير مادتي العلوم والتربية الدينية.

- 25 يناير مادة اللغة العربية.

- 26 يناير مادتي اللغة الأجنبية والرياضيات.