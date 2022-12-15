الخارجية الامريكية لقناة «القاهرة الإخبارية»: مصر لها دور عظيم في الشرق الأوسط

أكد «ناثان تك»، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الهدف من القمة الأمريكية الإفريقية أن يكون هناك حوار بناء على مستوى كبير مع النظراء من القارة الأفريقية وتناول كيفية دعم الأولويات والمشاركة فيها، مشيرا إلى دور مصر الكبير في الشرق الأوسط.

تفعيل وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القارة السمراء

وأوضح خلال لقاء خاص مع «القاهرة الإخبارية»، على هامش انعقاد القمة أن الجلسات شهدت مناقشات بشأن الامن الغذائي والصحي وتداعيات التغير المناخي بالإضافة لحوار حول السلم والأمن والديموقراطية والحوكمة في القارة وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتم تداولها في القطاع الخاص لكيفية تفعيل وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القارة السمراء، وأشار إلى عقد لقاءات لتناول كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص لدعم العلاقات الأفريقية الأمريكية.

ولفت إلى أن كل عنصر من عناصر القمة تم وضعه بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، مشيدًا بحضور عدد كبير من الدول الأفريقية.

دعم حصول أفريقيا على مقعد بمجلس الأمن

وأكد أن الولايات المتحدة أعلنت توفير تمويل يقدر بـ 55 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة لصالح الاستثمار في البرامج الجديدة والتعليم والصحة والتكيف مع التغير المناخي ودعم وجود مقعد لأفريقيا في مجموعة الـعشرين ومقعد في مجلس الأمن الدولي.

مصر لها دور عظيم بسبب موقعها الاستراتيجي

وأوضح أن مصر من المشاركين الأساسيين، مبديًا سعادته لوجود تمثيل مصري في القمة مشيدًا بتنظيم مصر لقمة قادة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ مؤكدًا مدى عمق العلاقات المصرية الأمريكية ووضع الأساسات لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لها دور عظيم بسبب روابطها وموقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، لافتا إلى أن ذلك يطرح عدد من الفرص للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء ودعم القطاع الخاص ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين للتغلب على التحديات الموجودة في هذا القرن مشددًا على التأثير القوي لمصر في المنطقة.