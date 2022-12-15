تفاصيل يوم توظيفي من وزارة الشباب.. اعرف الموعد وفرص العمل المطلوبة

تقدم وزارة الشباب والرياضة، العديد من فرص العمل للشباب والخريجين، وذلك من خلال يوم توظيفي، تقدمه بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر»، للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موعد الملتقى التوظيفي، الذي يقام من أجل تيسير عملية البحث عن وظائف، حيث يكون هناك العديد من الشركات في مجالات مختلفة في مكان واحد، وأضافت الوزارة في منشورها: «هيكون في انتظارك مسؤول توظيف من كل شركة وممكن تقدم على أكثر من وظيفة فى أكثر من شركة فى نفس اليوم».

تفاصيل يوم توظيفي في الشرقية

وتشارك مجموعة شركات وتوكيلات تجارية، في الملتقي التوظيفي بالشرقية وتتوافر الوظائف التالية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

وظيفة مندوبين مبيعات

محاسبين

مشرفين مبيعات

أمناء مخازن

سائقين

موعد الملتقى التوظيفي

ويكون هذا الملتقي التوظيف مجانين مقدم من وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب من خلال مبادرة توظيف مصر وسيقام بمركز شباب بلبيس – محافظة الشرقية يوم السبت 17 ديسمبر 2022 من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا.

كما يشارك في الملتقى شركة الموزعون المتحدون وتحتاج الوظائف التالي:

مشرف المبيعات

مسئول مبيعات

وتشارك إحدى شركات ملتقى التوظيف بالشرقية، وتحتاج إلى شغل وظيفة فرد أمن إداري