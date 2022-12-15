مصرع عامل صدمته سيارة على الطريق الصحراوي في البحيرة

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، حيث صدمته سيارة على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

سيارة تصدم عاملا على الطريق الصحراوي

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد مصرع عامل، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة نبيه عاطف محمد حماد، 32 سنة، مقيم بالمحمودية، عامل، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.