الرقابة الإدارية تنظم احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة لاستراتيجية مكافحة الفساد

تنظم هيئة الرقابة الإدارية احتفالية في مقر الهيئة؛ لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية؛ للوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية في مكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول في القاهرة.

تحقيق رؤية مصر 2030

جاءت الاحتفالية تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لمصر، باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها في الوصول إلى مجتمع يُدرك مخاطر الفساد، ويرفضه ويُعلي قيم الشّفافية والنزاهة، من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد، والعمل على الوقاية منه ومكافحته، واتخاذ كل الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته باشتراك فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

اتفاقيتا تعاون مع «الشباب والرياضة» و«التعليم العالي»

وستُوقّع اتفاقيتا تعاونٍ بين هيئة الرقابة الإدارية، ووزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لدعم التنسيق المشترك، وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.