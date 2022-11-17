تعرف على موعد شهر رمضان 2023.. رؤية الهلال تحسم الأمر

يتساءل الكثيرون عن موعد رمضان 2023، من أجل البدء في الصيام والعبادة، وأن يحظوا بالثواب الكبير لهذه العبادات التي يؤديها المسلمين خلال الشهر المبارك، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي موعد بداية شهر رمضان 2023.

موعد شهر رمضان المبارك 2023

وفقا للحسابات الفلكية، فمن المقرر أن تكون بداية رمضان 2023 في شهر مارس من العام المقبل، تحديدا في يوم 23 من الشهر المذكور، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم استطلاع هلال رمضان 2023 من قبل دار الإفتاء المصرية يوم 22 مارس المقبل.

وبالحديث عن رمضان 2023، فكثيرا ما تتوافق التوقعات الفلكية مع الرؤية الشرعية، لكن تظل رؤية الهلال هي التي تحسم الجدل بشكل نهائي حول موعد بداية أي شهر هجري، سواء كان شهر رمضان أو غيره من شهور العام الهجري.

موعد شهر رمضان فلكيا

ووفقا للحسابات الفلكية، فسيبدأ شهر رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس؛ إذا انتهى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 من الشهر ذاته، أي دون أن يكمل 30 يوما.

أما في حال اكتمل شهر شعبان، وانتهى في يوم الخميس الموافق 23 مارس، حينها يبدأ رمضان 2023 يوم الجمعة الموافق 24 من الشهر ذاته.