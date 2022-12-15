مستشار بوزارة التعليم: تطوير المناهج يشمل المواد غير المضافة للمجموع

أكد الدكتور محمود فؤاد مستشار مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير المناهج يشمل جميع المواد الدراسية سواء الأساسية أو التي لا تضاف لمجموع الطالب، مثل التربية الدينية، موضحة أن هناك اهتمام بالمادة من حيث تطوير المنهج وطباعة الكتاب والأنشطة المصاحبة، وتدريب المعلمين.

تدريس مادة التربية الدينية أساسي بحكم الدستور

وأضاف مستشار مادة التربية الدينية، في تصريح صحفي أن تدريس مادة التربية الدينية أساسي بحكم الدستور المصري، وبنص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث نص القانون على أن المادة لا تضاف درجاتها لمجموع الطالب.