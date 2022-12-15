توجيهات التعليم قبل امتحانات نصف العام.. حظر التليفون وغلق أبواب اللجان

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقررة في 9 يناير 2023 المقبل، للشهادة الإعدادية وصفوف النقل، مؤكده اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص واستثمار جميع الفصول المتاحة بالمدرسة كمقار اللجان.

مجابهة ومحاربة الغش

وطالبت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، محاربة ومواجهة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتفعيل القرار الوزاري رقم ٣39 في 15/2/2018 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه ومنع استخدام المحمول أو حمله بلجان الامتحانات وتفعيل قانون رقم 205 لسنة 2020.

ووجهت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية إلى التنسيق الكامل والتام بين الأجهزة الأمنية وإدارات المدارس لتأمين سير الامتحانات، وغلق أبواب اللجنة وعدم السماح لأي شخص للدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصيته.

حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين

وأكدت المديريات، حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب وعدم السماح بدخول التليفون المحمول للجان سواء العاملين أو الطلاب وحال تواجد أي تليفون مع العاملين أو الطلاب يتم التحفظ عليه لحين الانتهاء من الامتحان ويتم تسليمه بعد الانتهاء مع التنبيه على عدم إحضاره مرة أخرى.

استبدال الملاحظين في حالة اكتشاف حالات غش

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه حال اكتشاف حالات الغش يتم استبدال الملاحظين بغيرهم والتحقيق معهم بعيدا عن اللجنة ويتم ذلك بهدوء ودون إزعاج للطلاب مع تفعيل القرار الوزاري بهذا الخصوص، ولا يسمح بأعمال التصحيح أثناء أداء الطلاب للامتحانات.