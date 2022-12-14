توجيهات مهمة من التعليم حول أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات هامة لواضعي أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المقررة خلال الشهر المقبل، من بينها الابتعاد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي، وأن توضع الأسئلة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية لكل صف دراسي، علاوة على اعتمادها على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين.

أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي تقيس الفهم

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تعليمات وتوجيهات لواضعي أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، من بينها وضع أسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم ومخرجاته، مشيرا إلى التشديد على أن تكون أسئلة الامتحانات مباشرة وبعيدة عن التعقيد، كما يجب مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقا لخطة توزيع المنهج الدراسي، موضحا أن أسئلة امتحانات الصف الدراسي 2023 يتم وضعها لقياس مستويات تفكير الطلاب من حيث التذكر والفهم والتطبيق والقدرة على حل المشكلات.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ليست موحدة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية ليست موحدة، وأن كل مديرية تعليمية ستقوم بوضع أسئلتها، لافتا إلى أن كل مديرية تعليمية ستعلن جدولها الخاص فيما يخص امتحانات الشهادة الإعدادية، ولن تكون الجداول موحدة: «سيتم حرمان أي واضع أسئلة الامتحانات من المشاركة مرة أخرى، حال عدم التزامه بتعليمات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم».

إجراءات مشددة داخل اللجان لمواجهة كورونا

وأضاف المصدر أن هناك تعليمات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب أثناء الامتحانات، مشددة على عدم تكرار السؤال مرتين وتكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة وخالية من الأخطاء الإملائية.