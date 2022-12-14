عاجل.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تبدأ يوم ٩ يناير وتستمر حتي يوم ١٤ يناير 2023 المقبل.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وفقا القرار الوزاري ١٣٣ بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الخامس من الحلقة الابتدائية .

- يوم الأثنين 9 يناير 2022 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 : امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاربعاء ١١ يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس ١٢ يناير 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت ١٤ يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف .