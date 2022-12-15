تجديد حبس موظف بالمعاش بتهمة الاستيلاء على 300 ألف من سيدة بزعم توظيف ابنها

أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة سوهاج بتجديد حبس مُوظف بالمعاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 300 ألف جنيه من وكيلة مدرسة، بزعم توظيف نجلها في جهة حكومية.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط مسن؛ لاستيلائه على 300 ألف جنيه من سيدة، بزعم مقدرته على إلحاق نجلها بجهة حكومية مرموقة.

الاستيلاء على 300 ألف جنيه

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعوة «أحلام خ ا ح»، 52 سنة، وكيلة مدرسة، وتقيم بناحية دائرة المركز، حيث أفادت بتضررها من «خليل م ي خ»، 63 سنة، موظف بالمعاش، ويقيم بذات الناحية؛ لاستيلائه منها على مبالغ مالية بلغت جملتها 300 ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 500 ألف جنيه، بزعم مقدرته على إلحاق نجلها بإحدى الجهات الحكومية، من خلال علاقاته بمسؤولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات، وعقب استصدار إذن الجهات المختصة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.