حبس المتهم بالنصب على 9 مواطنين في سوهاج.. استولى على 3 ملايين جنيه

خضع المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بمحافظة سوهاج، أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة النصب والاحتيال وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

واعترف المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، بالنصب على 9 أشخاص في 3 ملايين جنيه عن طريق توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تفاصيل الواقعة

ورود بلاغ لمركز شرطة طما من 9 أشخاص يفيد تضررهم من أحد الأشخاص يدعى «سيف النصر ا ع»، 46 سنة، يقيم دائرة المركز، نصب عليهم في مبلغ مالي «3 ملايين جنيه» بزعم توظيفها بمجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة

وشرح المحامي أشرف ناجي، العقوبة المتوقعة على للمتهم، موضحا أن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، تنص على معاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف ناجي لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».