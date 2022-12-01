حبس مزراع 15 يوما لاتهامه بقتل شقيقه في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مُزارع في منتصف العقد الخامس من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على شقيقه بعصا خشبية وإحداث إصابته التي أودت بحياته، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من «عمار ا م ع- 43 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز»، مفاده اكتشافه وفاة شقيقه ا «محمود ا م ع»- 25 سنة- عاطل- ويقيم بذات الناحية، داخل منزله وبه إصابات بالرأس.

وبالإنتقال والفحص، تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأول علوي، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بـ 3 جروح طولية بفروة الرأس.

وأفاد المُبلغ المذكور بأنه كان متواجدًا وزوجته وأولاده طرف أهلية زوجته وعند عودته اكتشف وفاة شقيقه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأثبتت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أنه بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، حرر المُبلغ المذكور محضرًا بتضرره من شقيقه المتوفي؛ لتعديه عليه بالضرب؛ بسبب معاتبته له لتعاطيه المواد المُخدرة وطلب مبلغ مالي منه ورفضه ذلك.

وبمواجهة المذكور أقر بارتكاب الواقعة، وأنه عقب عودته أمس من تحرير المحضر، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على شقيقه، باستخدام عصا خشبية مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات