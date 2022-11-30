تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة في سوهاج، بتجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائه من 5 مواطنين على مبالغ مالية بلغت 465 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال غسيل السيارات والسجاد من خلال مغسلة خاصة به، الكائنة دائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

الاستيلاء على 465 ألف جنيه

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغ من المدعو «عاطف ع ا ح- 50 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- و4 آخرين- يقيمون دائرة محافظة سوهاج».

وتضمن البلاغ، تضررهم من «أشرف و غ غ- 58 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج»؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 465 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال غسيل السيارات والسجاد من خلال مغسلة خاصة به الكائنة دائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.