أستاذ تغذية توضح مأكولات تساعد على زيادة التركيز.. أبرزها التونة والبيض

قالت الدكتورة دعاء حامد، أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن المخ هو مركز التحكم بالجسم، ولابد من العمل على شحنه بالتغذية السليمة من المأكولات والمشروبات التي تساهم بالحفاظ على صحة المخ وتأدية مهام المخ بصورة جيدة، ومن بينها زيادة التركيز خاصة لكبار السن، وهو ما يعمل على تجنبهم الإصابة بالزهايمر، فضلا عن زيادة التركيز لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأضافت «حامد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية dmc، أن المخ يتكون من 60% من الدهون، ونصف هذه الدهون تأتي من مصدر الأوميجا 3، لذلك تأتي على رأس قائمة الأغذية المتعلقة بصحة العقل وزيادرة التركيز، الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3، كالماكريل والسمك الروسي والتونة والسردين والرنجة، حيث أنها أهم مصادر الأوميجا 3، محذرة من تناول الرنجة المملحة والمدخنة التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح.

البيض أبرز المأكولات التي تساعد المخ على التركيز

ولفتت أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إلى أهمية تناول البيض يوميًا، فأن تضمن الأكل اليومي بيضة أو بيضتين أمرا مهما جدًا للأطفال والكبار، كونه يحتوي على الأوميجا 3 إضافة إلى احتوائه على مادة الكولين المهمة جدًا لصحة المخ وزيادة التركيز وفيتامين D، وفيتامين b6، b9، محذرة من اللجوء لتناول هذه الفيتامينات كعقاقير ومكملات دون اللجوء لاستشارة الطبيب لوجود سبب طبي يستدعي ذلك ونقص كبير بنسبتها بالجسم.

لب القرع العسلي مضاد أكسدة يحمي المخ من الشقوق الحرة

وأوضحت «حامد»، أهمية تناول القرع العسلي ولب القرع كمضادات أكسدة إذ تحمي المخ من الشقوق الحرة لاحتوائهاعلى الزنك، وتناول المكسرات كالفول السوداني الذي يحتوي على النياسين وعين الجمل كونه أحد أهم مصادر الدهون المتضمنة على مضادات أكسدة وفيتامين E.