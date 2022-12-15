موعد امتحانات التيرم الأول 2023 في المحافظات..« أزهر وتعليم عام وجامعات»

يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد امتحانات التيرم الأول 2023 في المحافظات، بالتزامن مع اقتراب الموعد الذي حددته الوزارات المعنية، حيث يسعى الطلاب إلى معرفة الموعد لسرعة تحصيل المواد الدراسية، إذ تنطلق الامتحانات نهاية شهر ديسمبر الحالي وتستمر خلال شهر يناير 2023 المقبل.

موعد امتحانات التيرم الأول 2023 في المحافظات

وأعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم، موعد امتحانات الترم الأول 2023 في المحافظات، حسبما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، في الفترة من 9 يناير 2023، وتنتهي الخميس 28 يناير 2023، وهذا وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الترم الأول 2023 بالمعاهد الأزهرية

وأعلنت عدد من المناطق الأزهرية موعد انطلاق امتحانات الترم الأول 2023، وذلك حسبما حدده قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني.

حيث تبدأ امتحانات سنوات النقل لجميع صفوف الشهادة الابتدائية الأزهرية اعتباراً من السبت 24 ديسمبر 2022، وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الابتدائية في المعاهد الأزهرية، فسيكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 14 يناير 2023، وبالنسبة لامتحانات سنوات النقل لجميع صفوف الشهادة الإعدادية الأزهرية فستبدأ اعتباراً من السبت 24 ديسمبر 2022.

موعد امتحانات الترم الأول 2023 بالجامعات

وأعلنت عدد من الجامعات موعد بداية امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول 2023 على أن تبدأ الامتحانات العملية بالكليات العملية من يوم 26 ديسمبر 2022، فيما تبدأ الامتحانات النظرية للجامعات يوم 9 إلى 26 يناير 2023، وذلك حسبما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتوجيهات الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.