موعد امتحانات الترم الأول 2023 بالمدارس والجامعات

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، موعد امتحانات الترم الأول 2023، في المراحل التعليمية المختلفة، ضمن الخريطة الزمنية والخطط الدراسية؛ الأمر الذي يهم أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

وفي التقرير التالي، نعرض موعد امتحانات الترم الأول 2023 وفق وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، الذي جاء كالآتي:

موعد امتحانات الترم الأول 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022 – 2023، ومنها الإعلان عن موعد امتحانات الترم الأول 2023، المقرر له 14 يناير المقبل.

ومن جانبها، كشفت وزارة التعليم العالي، عن موعد امتحانات الترم الأول 2023، إذ تبدأ 9 يناير 2023، وتنتهي 26 من الشهر نفسه، وذلك وفق المجلس الأعلى للجامعات.

الخريطة الدراسية لطلاب التعليم الأساسي

وجاءت الخريطة الدراسية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم كالتالي:

بداية الترم الأول السبت 1 أكتوبر 2022، ويكون موعد امتحان الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2023، وإجازة النصف الأول من العام مدتها أسبوعين بداية من السبت 28/ 1/ 2023 وحتى الخميس 9/ 2/ 2023 لمدة أسبوعين.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للمدارس 12/ 2/ 2023 ويستمر حتى الخميس 8/ 6/ 2023.

الخريطة الدراسية للتعليم العالي

أما المجلس الأعلى للجامعات، فأعلن عن الخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات، التي بدأت مطلع أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 5 يناير، وبهذا تكون مدة الترم 14 أسبوعا، وتكون اختبارات الترم الأول بداية من 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 من نفس الشهر، وتكون إجازة الفصل الدراسي الأول من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير، وينتهي الخميس 1 يونيو 2023، ويجري عقد اختبارات نهاية العام خلال شهر يونيو.