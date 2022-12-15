موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بالجامعات.. اعرف التفاصيل

أكثر من 3 ملايين طالبة وطالبة بالجامعات المصرية، من المقرر أن يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، والتي حدد موعدها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ويُجر حالياً الاستعداد المكثف لها بالتنسيق مع مختلف الكليات لمختلف الفرق الدراسية، فمتى تُعقد الامتحانات؟ وكيف استعدت لها الجامعات.

في البداية حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا عقدها بداية من يوم 9 يناير المقبل، على أن تنتهي في 26 من الشهر ذاته.

تفاصيل الفصل الدراسي الثاني 2023

كما حدد المجلس الأعلى، موعد بدء إجازة منتصف العام، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير، وعلى أساس ذلك يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 1 يونيو المقبل.

ووفق الخريطة الزمنية تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، بحسب طبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، ووسط تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

استعدادات الجامعات للامتحانات

وكثفت الجامعات من الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة نيتها التوسع في أعمال التصحيح الإلكتروني للامتحانات، بما يضمن شفافية التصحيح لجميع الطلاب.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الامتحانات سُتعقد في لجان مراعية للإجراءات الوقائية كافة ضد كورونا، مشددا على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بالمحاضرات والسكاشن العملية.

من حانبها، قالت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الامتحانات ستُعقد ورقياً بالكامل، ولا توجد أي نية لعقدها إلكترونيا، وتُعقد أيضاً بنظام «البابل شيت».

وأضافت الدكتورة حنان كامل في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات سيتم تصحيحها إلكترونياً في اليوم ذاته الذي تُعقد فيه، موضحة أن التصحيح الإلكتروني يضمن شفافية التصحيح ويختصر الوقت.