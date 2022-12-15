موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها في 10 مناطق بالإسكندرية اليوم للصيانة

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق كبرى في الإسكندرية لمدة 3 ساعات، اليوم الخميس، منذ التاسعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم، بسبب أعمال الصيانة، وذلك من خلال 4 مناطق شرق الإسكندرية و6 مناطق في وسط وغرب المدينة.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن الكهرباء ستعود بشكل طبيعي مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال اي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت الشركة أن أماكن انقطاع الكهرباء تمثلت في:

- سابا باشا.. عمارة هقى محمود عبد الحافظ - ش عبد الخالق ثروت عمارة النحاس».

- سيدى بشر.. شارع احمد بركات من شارع 40 - شارع خالد بن الوليد خلف بنزينة سيدى بشر».

- خورشید.. محسن 9 أرض فرحات - الزوايدة محمد حسين - عزبة زقزوق - عزبة ابو سلطان.

- المندرة.. عزية موسى إبراهيم بعد حوض 10 - كلية الكلاب ملك حفني.

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية.. شارع طيبة 55 شارع زهرة - 5 شارع فاطمة اليوسف.

- سموحة.. تقسيم القضاة.

- الجمرك.. خلف الد نبوسكو- شارع بن طولون - عمارة البشبيشى عمارة بجوار ليسكو القائد جوهر.

- العامرية.. المنطقة الحرة.

- مرغم.. ألفا للبلاستيك - الوقاد.

- برج العرب.. ابنى بيتك.