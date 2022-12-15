ضبط أكثر من طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية شنت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن تحرير 9 محاضر مخالفة، و ضبط 1211 كجم لحوم ودواجن وأسماك مخالفة، منها 40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و54 كجم دواجن، و40 كجم أسماك، و30 كجم أسماك مملحة مجهولة المصدر وبدون بيانات، و20 كجم لحوم مجمدة، و27 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطن واحد مفروم دواجن.

وذكر «متولي»، أنه تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.