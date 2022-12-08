ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 إكتوبر وحتى 24 نوفمبر 2022.

وأشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية ، فقد واصلت إدارة المجازر واللحوم بالمديرية جهودها وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة .

تحرير 30 محضر في المنوفية

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (30) محضر جنح بإجمالى مضبوطات تزيد عن (10) طن و(811) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

تحصين المواشي في محافظة المنوفية

وعلى صعيد آخر وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لأعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت يوم السبت 19 نوفمبر الماضى ، أوضح مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم الانتهاء من تحصين ما يزيد عن 230 ألف من رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن ، مؤكدا انتظام سير العمل بكافة لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة بهدف القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرية الطب البيطرى فى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها ، مشيداً بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية لتنمية الثروة الحيوانية ورفع مستوى معيشة الفلاح.