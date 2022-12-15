إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، تصادم دراجتين ناريتين، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم بين دراجتين ناريتين

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أعلى كوبري الجلالية ووجود مصابين.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير مباحث المديرية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى عن التصادم وإصابة كل من «م . م . ع»، 25 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة «ع . ع . ع»، 30 عاما، باشتباه نزيف داخلى بالمخ، وإصابة «م . ج . م»، 37 عاما، باشتباه كسر بالساق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وإجراء المعاينة اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهة التحقيق المختصة.