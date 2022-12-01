إصابة تلميذ في حادث تصادم بسوهاج.. «صدمه جرار زراعي»

شهدت دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، إصابة تلميذ بتهتك وتورم في البطن، نتيجة اصطدام جرار زراعي به في أثناء لهوه أمام منزله، ونُقل إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفل «إسلام.ا.م» 9 سنوات، تلميذ، ويقيم دائرة المركز، مصاب بتهتك وتورم بالبطن، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي إثر «حادث جرار زراعي».

جرار يصدم طفلا

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال والده المدعو «أحمد.م.م» 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو ابنه المذكور أمام المنزل، اصطدم به جرار زراعي قيادة المدعو «كمال.ا.م» 30 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، ما نتج عنه إصابته، واتهم قائده بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

اعترافات قائد الجرار

بسؤال قائد الجرار، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه تفاجأ بالطفل المذكور، ولم يتمكن من مفاداته ما أدى إلى إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.