«الرقابة الإدارية» تطلق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد

وضعت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، الوزارات، المحافظات، الجامعات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، خطة إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، انطلاقًا من عقيدة رافضة للفساد راسخة في وجدان الدولة المصرية، ورؤية واضحة لمنع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره عن مسار التنمية.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنّه على مدار 8 سنوات، اضطلعت كل الأطراف بدورها من خلال اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية؛ للوقاية من الفساد ومكافحته؛ لإطلاق الاستراتيجية بداية من المرحلة الأولى 2014-2018، مرورًا بالمرحلة الثانية 2019-2022، وصولًا إلى المرحلة الثالثة 2023-2030.

اتفاقية تعاون مع التعليم العالي والشباب والرياضة

ووقع اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقيتي تعاون بين الهيئة والوزارتين يتم من خلالهما دعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.

وبمقتضى الاتفاقية سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز دور البحث العلمي في عملية اتخاذ القرار بالدولة المصرية.