«الداخلية» تكشف تفاصيل جنوح عائمة سياحية تجاه أخرى.. وغرق مركب صيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى تتمكن من تخطيها لأولوية العبور بالأقصر، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى بالأقصر.

وتبين أنّه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري جنح طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى يتمكنوا من تخطيها لأولوية العبور من «هاويس إسنا بمحافظة الأقصر» معرضاً حياة مستقلي العائمتين للخطر، ما نتج عنه غرق إحدى مراكب الصيد التي تصادف مرورها، ولم يُسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالعائمتان المشار إليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق .