«الثقافة»: نسعى لتسجيل الكشري و«المدمس» بقائمة اليونيسكو للتراث العالمي

قالت نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي، إن التراث الثقافي غير المادي كان يسمى بالتراث الشعبي قبل الاتفاقية، أي العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية والأدب والحكايات والأمثال والرقصات الشعبية والموسيقى الشعبية، وغيرها من العناصر.

أضافت: «هذا العام شهد تسجيل أطعمة أكثر من دولة، ولدينا مطالبات في مصر لتسجيل الكشري، بالإضافة إلى الفول المدمس، سنبذل جهدنا لتسجيلها، سنسجل هذه الأكلات على المستوى الوطني وسنعد أرشيفا مهما جدا لتراثنا غير المادي».

180 دولة وقعت على الاتفاقية الدولية

تابعت «إمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن التراث الثقافي غير المادي اسم أطلقته اليونيسكو على التراث الشعبي منذ عام 2003، عندما جرى عقد اتفاقية صوت التراث الثقافي غير المادي، حيث وقعت 180 دولة حول العالم على هذه الاتفاقية لتسجيل العناصر غير المادية المختلفة.

وتابع مستشارة وزيرة الثقافة وشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي: «سجلنا بعض العناصر على القائمة التمثيلية، حيث نؤكد العالم أن هذه العناصر تمثلنا ومنتشرة أو أنها في حاجة إلى صون، حيث سجلنا النسيج اليدوي والأراجوز».

أهمية تسجيل التراث في اليونيسكو

وأشارت، إلى وجود أهمية دائمة لتسجيل التراث، لأن التراث يعبر عن هويتنا وانتمائنا، إذ أنّ ما يميز الهندي عن الأفريقي والأوروبي والمصري عناصر تراثه الثقافي، سواء كان التراث ماديا مثل الآثار أو التراث غير مادي مثل التراث الشعبي، ومن ثم، فإن كل دولة تسعى إلى تسجيل العناصر غير المادية على المستوى الداخلي والمستوى العالمي.