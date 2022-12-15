«صحة الشرقية»: تطعيم أكثر من 1.3 مليون مستهدف في حملة «شلل الأطفال»

اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية مساء أمس الأربعاء، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة 4 أيام خلال الفترة من 11 حتي 14 ديسمبر الجاري، بتطعيم أكثر من مليون و300 ألف بنسبة تغطية بلغت 102%، وذلك من عمر يوم حتي 5 سنوات، وتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في المحافظة.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحية المحافظة، بأن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال استهدفت تطعيم مليون، 279 ألف، 338 طفل على مستوي المحافظة، من خلال 3537 فرقة طبية، بواقع 2494 بالريف، و 604 بالحضر، مقسمة إلى 3004 فرقة متحركة، 533 فرقة ثابتة.

وصول الخدمة بشكل جيد لجميع المستهدفين

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم العمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها بعد عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق المشاركة في الحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، والتطعيم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، إلى جانب الفرق المتنقلة من شقة إلى شقة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.