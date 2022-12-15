إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية «التقزم، السمنة، الأنيميا» لأطفال المدارس الابتدائية، التابع للقطاع الريفي، يوم السبت المقبل الموافق17 ديسمبر، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال المبادرة، والوصول لكافة الأطفال المستهدفة بكافة القرى بالمحافظة، مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن، وخاصة أطفال المدارس من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

المحافظ يناشد الأهالي بالتفاعل مع المباردة

وتأتي هذه المبادرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال والنهوض بالصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب المحافظ.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالتجاوب مع المبادرة الرئاسية، حفاظا على صحة أبنائهم وعلاج سوء التغذية عند الأطفال.

تدريب الأطقم الطبية في المنوفية

علي صعيد متصل، عقدت مديرية الصحة بالمنوفية محاضرة تدريبية بعنوان Effective Communication and Soft skills for Healthcare professionals، في إطار دوراتها المكثفة للأطقم الطبية وتدريب الأطباء على مهارات التواصل الفعال للفريق الطبي.

وأشارت مديرية الصحة إلي أنه تم عقد التدريب بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمستشفيات التابعة للمديرية ، هذا وقد قام بإلقاء المحاضرة الدكتورة عائشة الأبيض مسئول التدريب بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالمنوفية .

جاء ذلك في إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية لشهر ديسمبر الحالى والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات التابعة للمديرية.