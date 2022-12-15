العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة بالبحيرة

عثر أهالي قرية كفر دوادد، التابعة لمركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام.

العثور على جثة فتاة في البحيرة

وورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد عثور الأهالي على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها بقرية كفر داوود التابعة لدائرة المركز، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الفتاة المتوفية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة سماح محمد حسن حسين، 18 سنة، مقيمة في قرية كفر داوود، كما تم معاينة مسرح الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة فتاة وسرعة ضبط مرتكبيها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.