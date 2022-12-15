"الجيزة": غلق كلي لمنزل كوبري أحمد عرابي فى الاتجاه إلى الطريق الدائري اعتبارا من الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي لمنزل كوبرى أحمد عرابى في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري ونفق أحمد عرابى، لاستكمال أعمال هدم وإزالة الطبقة الأسفلتية للكوبرى بالكامل لمدة 45 يوما، على أن تبدأ الأعمال من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى صباح يوم الاثنين الموافق 30 يناير المقبل.

وذكرت المحافظة في بيان صحفي، قبل قليل، إن هذا الغلق يأتي في ضوء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابي، تحديدا أعلى شارع السودان بالاتجاهين، والتي تشمل على أعمال هدم وإزالة الطبقة الاسفلتية للكوبرى بالكامل بالاتجاهين، وصيانة الأعمدة والبلاطات الخرسانية ضمن المشروعات القومية لخطة التطوير الشاملة بمناطق غرب القاهرة الكبرى.

أعمال هدم وإزالة الطبقة الاسفلتية للكوبرى بالكامل

وأشار البيان إلى تكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي شمال وهيئة النظافه والتجميل ومديرية الطرق، بالمتابعة الدورية ورفع كفاءة المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة المركبات وإزالة أي معوقات.

تعيين الخدمات المرورية

وأوضح البيان أنّ الإدارة العامة المرور الجيزة، أجرت التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين.

1- حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابي، والراغب بالسير في اتجاه الطريق الدائري ونفق أحمد عرابى، يقوم بالنزول اتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق ميدان مدينة الأمل والمطار وإمبابة.

2- استكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل ثم الدخول يسارا اتجاه شارع مدينة الأمل وصولا حتى محور أحمد عرابى بعد استحداث فتحة دخول بعرض 20 مترا تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابى .

3- الدخول يمينا بمحور أحمد عرابي اتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائري.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لمتابعة الحالة أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمه بالتحويلة المرورية .