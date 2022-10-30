غلق الطريق السطحي المؤدي إلى شارع السودان وكوبري أحمد عرابي 10 أيام

تغلق الإدارة العامة للمرور بعد قليل، الطريق السطحي المؤدي إلى شارع السودان وكوبري أحمد عرابي لمدة 10 أيام، حتى صباح الثلاثاء 8 نوفمبر، لتركيب الكمر الخرساني لمحور أحمد عرابي الجديد.

خدمات مرورية

وعيّنت الإدارة العامة للمرور خدمات مرورية لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق، ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية.

وتبدأ أعمال الغلق من الساعة 10 مساء وحتى 5 مساء، كما سيتم تحويل الحركة المرورية لقائدي المركبات القادمة من شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس باتجاه شارع السودان وبعدها يتم الدخول يمينا إلى شارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يسارا بشارع عطبرة وصولا إلى شارع السودان.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أنّ أعمال الغلق تستلزم استقطاع مسافة 1.5 متر لتكسير الأسوار والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبري 15 مايو في الاتجاهين لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، بالتناوب لمدة شهرين بداية من الساعة 1 صباح الجمعة 28/10/2022 حتى صباح الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

تركيب الكمر الخرساني

وأوضحت الوزارة أنّه يتم تركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور أحمد عرابي الجديد، ما يستلزم الغلق الكلي للطريق السطحي المؤدى إلى شارع السودان المجاور لكوبري أحمد عرابي لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة 1 صباحا اليوم، حتى صباح الثلاثاء 8/11/2022 على أن تكون الأعمال فقط بداية من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحا اليوم التالي.

الطرق البديلة

أما عن الطرق البديلة خلال أعمال الغلق، فسيتم تحويل الحركة المرورية لقائدي المركبات القادمين من شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس اتجاه شارع السودان، والدخول يمينا إلى شارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يسارا إلى شارع عطبرة وصولا إلى شارع السودان.